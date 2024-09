Francia Italia, gli AZZURRI vincono DUE volte: in campo e in tv! Quasi 6 milioni di spettatori: il DATO sulla vittoria dei ragazzi di Spalletti

L’Italia vince due volte: la prima dove gli azzurri di Spalletti sono riusciti a battere la Francia col risultato di 3-1, dopo l’avvio shock. Una vittoria che non accadeva da settant’anni. Poi però gli azzurri vincono anche in tv. Gli ascolti televisivi infatti raggiungono i 5.567.000 spettatori su Rai 1, un dato che rappresenta per la prima rete della TV nazionale uno share medio del 31,1 per cento.

Ottimi dati anche anche nel pre e post gara: 2.877.000 spettatori pari al 18.9 per cento di share. Con questi dati, questa vittoria diventa la partita più vista dell’Italia del ct Spalletti nel 2024, senza contare gli Europei.