Francia Italia, Donnarumma gioca IN CASA: grandi applausi

Francia Italia si giocherà al Parco dei Principi, una novità per molti ma non di certo per Gianluigi Donnarumma

Francia Italia si gioca in trasferta per la Nazionale azzurra eppure per il nostro Donnarumma sarà come giocare in casa. Il capitano dell’Italia è infatti ormai da diversi anni un protagonista del PSG.

Tra alti e bassi, ultimamente però molto più stabilizzati verso l’alto, l’ex Milan è ben visto dal pubblico parigino che lo ha applaudito parecchio durante il suo riscaldamento, come riporta Tuttomercatoweb.