Francia: Deschamps confermato dalla Federcalcio, ma il futuro resta un’incognita

Noel Le Graet, presidente della federcalcio francese, conferma la volontà di trattenere il CT di Didier Deschamps dopo il Mondiale

Noel Le Graet, presidente della Federcalcio francese, ha parlato del futuro di Didier Deschamps dopo il Mondiale a L’Equipe. L’ex allenatore di Marsiglia e Juventus prenderà una decisione definitiva solo dopo la fine della competizione.

PAROLE – «Abbiamo la fortuna di avere un buon allenatore, un staff tecnico decisamente buono. I giocatori non hanno bisogno di essere rassicurati. Trovare un allenatore di questa qualità non è facile. Se Deschamps rimarrà dopo il Mondiale? È lui a dover decidere, io spero che dica di sì. Ma è normale che per tutte le cose ci sia bisogno di una riflessione».