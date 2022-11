Francia, Rabiot: «Se resterò alla Juve? Non lo so ancora e non è il momento di parlarne»

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus e ora al Mondiale con la Francia, ha parlato del suo immediato futuro

Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus ora al Mondiale con la Francia, ha parlato a La Repubblica del suo futuro. Di seguito un estratto della sua intervista.

FUTURO – «Se resterò alla Juve? Non lo so ancora e non è il momento di parlarne. Senza dubbio queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la Juve. Ma adesso il mio focus è sul Mondiale».