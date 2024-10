Francia, gesti razzisti contro i calciatori: tensione nell’amichevole con gli streamer spagnoli – VIDEO

Spagna Francia, sospesa per insulti razzisti contro i francesi la sfida amichevole tra gli streamer francesi: tifosi spagnoli sotto la lente

L’amichevole tra le nazionali di streamer tra Francia e Spagna finisce in modo non troppo amichevole: come riportato da RMC Sport, la partita ha subito una lunga sospensione a causa di alcuni gesti razzisti indirizzati verso gli streamer francesi.

❌ La furie des joueurs français, qui accusent des spectateurs de gestes racistes !https://t.co/UZnVgn8Qyr pic.twitter.com/VLuupnTYr8 — RMC Sport (@RMCsport) October 12, 2024

L’accusa dei transalpini ha portato alla sospensione della partita e poi ad abbandonare il campo. La partita si è giocata al Wanda Metropolitano di Madrid e rimette sotto la lente d’ingrandimento i tifosi spagnoli, spesso protagonisti in negativo di cori ed insulti di matrice razzista, in particolare con la stella del Real Madrid Vinicius.