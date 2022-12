Francia, Tchouameni sul rigore sbagliato: «Ci vorrà del tempo»

Il faudra du temps pour digérer l’amertume et la frustration.



On aura tout essayé. J'ai pris mes responsabilités, ça n'a pas marché et j'en suis le premier désolé.



Je suis persuadé que l’avenir de l’@equipedefrance s’annonce radieux, surtout si on peut compter sur vous 🙏🏾🇫🇷 pic.twitter.com/GNgiYZvIUi