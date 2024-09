Francia, Upamecano SBOTTA: «TROPPE partite, Fifa e Uefa DEVONO capirlo»

Le parole di Dayot Upamecano, difensore della Francia, sull’organizzazione del calcio. I dettagli

Dayot Upamecano ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia per la Nations League.

KO CONTRO L’ITALIA – «E’ stata una grande delusione, anche per me che non sono sceso in campo. Ma in squadra ci sono tanti leader e ci sono stati tanti discorsi».

CALENDARIO – «Ci sono troppe partite, in questo modo diventa complicato giocare una bella partita che il pubblico vuole guardare. Spero che FIFA e UEFA lo capiranno un giorno. Il rischio infortuni c’è, ne abbiamo già avuti due e se la situazione non si calma ce ne saranno altri».