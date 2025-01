Frattesi, Inter e Roma fissano la data: ecco quando si può sbloccare la trattativa

Frattesi, c’è una data per sbloccare la trattativa: ecco quando si incontreranno Inter e Roma per trattare la cessione

importanti novità sul futuro di Davide Frattesi: il centrocampista dell’Inter che ha voglia di giocare di più e che piace alla Roma dovrà aspettare gli ultimi giorni di calciomercato. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, le due squadre di sono date appuntamento a fine mese per un’eventuale chiusura.

L’eventuale incastro, quindi, andrà trovato in una manciata di giorni – la finestra del mercato invernale chiuderà il 3 febbraio – e non ci sarà molto da trattare perché le regole di ingaggio sono chiare. L’Inter ha fissato un prezzo, 45 milioni cash senza contropartite (l’eventuale passaggio di Cristante in nerazzurro a titolo temporaneo va considerato come un’operazione separata, che permetterebbe all’Inter di riempire il buco in mezzo generato dalla partenza di Frattesi). La Roma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, ma conta sulla volontà del giocatore, che scalpita sempre di più per traslocare.