Frattesi vuole la Roma, è pronto a tagliarsi le vacanze

Davide Frattesi vuole solo la Roma: il calciatore ha fatto sapere ai giallorossi che è pronto ad anticipare il rientro dalle vacanze

Davide Frattesi ha fretta di tornare alla Roma. Mentre procedono le trattative con il Sassuolo, il calciatore ha già trovato un accordo con i giallorossi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Frattesi ha anche già parlato sia con il capitano Pellegrini che con la società, facendo sapere di essere pronto a tagliarsi le vacanze (ne avrebbe di più avendo giocato a giugno in Nazionale) per essere pronto per il raduno della Roma a Trigoria.