Freuler: «Bologna, ecco COSA SERVE per replicare la straordinaria stagione dell’ANNO SCORSO»

Le dichiarazioni del centrocampista del Bologna Remo Freuler su quella che sarà l’attuale stagione dei rossoblu

A La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Bologna Remo Freuler, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su questa stagione.

LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo la fame dell’anno scorso, perché ogni squadra che ha cambiato allenatore e diversi giocatori ha avuto qualche problema. Fin dal primo giorno a tutti ho detto che se non avessimo seguito il nuovo tecnico non saremmo andati da nessuna parte. Ho già vissuto queste situazioni e non credo che siamo più deboli. In tanti dello scorso anno siamo rimasti. Siamo ancora quella squadra e non voglio smettere di vedere la luce negli occhi dei compagni e dei tifosi. Al momento abbiamo gli stessi punti di un anno fa che vuole dire tanto o niente, ma so che questa squadra ha tanto da dare. I paragoni con il passato sono normali, ma sono stato chiaro fin da subito: ‘Seguiamo il mister’. Dobbiamo allenarci sempre al 100%, solo così si ottengono risultati. Poi serve coraggio, serve il petto in fuori per affrontare tutte le gare. Terzo, dobbiamo essere uniti partendo dai magazzinieri. Vive per il calcio, ha le idee chiare e vuole sempre la palla. Quando non ce l’abbiamo vuole che aggrediamo alto e forte, con noi parla tanto. Anche con Motta c’era l’idea di avere palla, forse oggi creiamo di più. Nelle prime partite abbiamo preso ripartenze troppo facilmente e abbiamo parlato in spogliatoio. Lavoriamo molto sugli errori e sulle preventive. Il gruppo è fantastico, non solo in campo, ma anche fuori, ci ritroviamo tra giovani e meno giovani e c’è una coesione speciale. Sono felice qui»