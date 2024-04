Frosinone, testa al Bologna: Marchizza rientra in gruppo

Il Frosinone si prepara alla sfida contro il Bologna. Ecco il report dell’allenamento dei ciociari di Di Francesco

REPORT – «Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con il Bologna. Attivazione, serie di esercitazioni tattiche e calci piazzati, questo il programma odierno. In gruppo Marchizza. Parzialmente in gruppo Harroui e Kaio Jorge, Brescianini e Lirola. Personalizzato per Monterisi e Gelli. Terapie per Oyono. Domani mattina in programma la rifinitura sempre a Ferentino»