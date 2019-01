Frosinone, anche Ciofani all’addio? Il Pescara ci pensa

L’attaccante e capitano del Frosinone, Daniel Ciofani, sarebbe l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo del Pescara

Dopo quello di Campbell, il Frosinone rischia di dover salutare un altro giocatore in questa finestra di mercato invernale. Si tratta di Daniel Ciofani, attaccante e capitano dei ciociari.

La trattativa è stata avviata nelle ore precedenti dal Pescara, che è alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. L’obiettivo numero uno sarebbe proprio Daniel Ciofani, che si ricongiungerebbe in questo modo con il fratello Matteo. Il profilo dell’attaccante sarebbe perfetto per il Pescara, vista anche la grande esperienza che il classe ’85 può offrire alla squadra.