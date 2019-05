Frosinone-Chievo, arbitra l’emergente Di Martino

Frosinone-Chievo in programma sabato pomeriggio, sarà la seconda partita diretta da Antonio Di Martino in Serie A

Frosinone-Chievo, in programma sabato alle ore 18.00 al Benito Stirpe, sarà una gara senza alcun valore specifico per la classifica e consente all’AIA di “sperimentare”.

Per questo motivo, è stato designato il signor Antonio Di Martino della sezione di Teramo, alla seconda direzione in Serie A. Sarà un test molto importante per lui che il prossimo anno dovrebbe arbitrare molte più partite nel massimo campionato, dopo aver diretto ottimamente alcuni big match in cadetteria.