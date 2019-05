Frosinone-Chievo, novità tra i ciociari: torna Luka Krajnc

Contro il Chievo potrebbe rivedersi in campo Luka Krajnc, rientrante dopo l’infortunio di Febbraio contro la Lazio

Novità in Frosinone-Chievo. Nel match di domani pomeriggio al Benito Stirpe, potrebbe rivedersi in campo Luka Krajnc, difensore classe ’94. Il gialloblù dopo una lunga assenza dal terreno di gioco potrebbe rivedersi in campo nel match contro i veneti.

Il centrale sloveno, non gioca infatti dallo scorso 4 febbraio, giorno di Frosinone-Lazio terminata 1-0 in favore dei biancocelesti. In totale per Krajnc sole 9 presenze in stagione.