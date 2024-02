Frosinone Di Francesco: «KO assurdo; Huijsen? Serve rispetto»

Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, dopo la sconfitta subita dai ciociari contro la Roma

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Frosinone contro la Roma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Spiegatemelo voi, faccio fatica a parlare di una partita nella quale siamo andati sotto dopo questo primo tempo, è assurdo. Non ci gira, è un peccato perché mettiamo tanto impegno e qualità. Mi dispiace creare così tanto e non concretizzare, vedere un ragazzo che doveva venire qui e poi esulta in questa maniera dà fastidio. Il risultato è bugiardo, non di più, ma in questo momento ha sempre ragione chi vince e le chiacchiere stanno a zero».

SFORTUNA – «Dobbiamo buttarla dentro, troppe occasioni nitide, non possiamo meritare questo risultato. C’è rammarico, possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma la prestazione per un tempo è stata strepitosa».

HUIJSEN – «Non vogliamo attaccarci troppo a questo, anche perché potrebbe essere mio figlio. Lui voleva venire qua, mi dispiace perché è mancanza di rispetto, ma credo che imparerà, è un ragazzo che ha dimostrato di avere qualità. Buon per lui che è andato a giocare alla Roma ma ci vuole rispetto, è giovane è può sbagliare. Imparerà che certe cose non si fanno».

COSA MANCA – «Manca un po’ di cattiveria davanti, non fare gol è responsabilità nostra anche se un pizzico di fortuna c’è. Sul piano difensivo dobbiamo crescere, sul primo gol Mazzitelli che ha fatto una partita strepitosa non lo ha chiuso centralmente. Dispiace perché se fossimo andati avanti avremmo parlato di un’altra partita».