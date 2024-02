Frosinone, operato Bonifazi: le condizioni e i tempi di recupero

Le ultime sulle condizioni fisiche di Kevin Bonifazi, difensore centrale del Frosinone, dopo l’ultimo infortunio

Il Frosinone, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Kevin Bonifazi dopo l’ultimo infortunio.

REPORT – «Il Frosinone Calcio comunica che il giocatore Kevin Bonifazi, in seguito ad una lesione del menisco interno del ginocchio destro, è stato sottoposto in data odierna, presso la ‘Casa di Cura Villa Toniolo’ di Bologna ad intervento chirurgico in artroscopia di bonifica meniscale mediale. L’intervento è stato effettuato dal Dott. Lo Presti Mirco ed è perfettamente riuscito».