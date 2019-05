Frosinone, per l’ultima giornata una formazione titolare da record

Il Frosinone, nella sfida di oggi contro il Chievo, saluterà la Serie A una formazione titolare… da record!

Il Frosinone, di fronte al suo pubblico, saluterà quest’oggi la Serie A con una sfida al Chievo che profuma di prova generale in vista della Cadetteria dell’anno prossimo. Un appuntamento che ispirerà tutto l’orgoglio della società e del popolo ciociaro. Anche scorrendo la formazione titolare.

Da Bardi fino a Ciano, passando per Ariaudo e Paganini, il Frosinone che scenderà oggi in campo presenterà infatti undici giocatori italiani. Non soltanto. Perché tutti i ragazzi nello scacchiere di Baroni saranno di proprietà. Un ottimo presupposto per ricominciare a costruire un futuro importante, anche dalla Serie B.