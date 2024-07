Futuro Di Maria, a Rosario AVVERTONO: «Sicurezza NON garantita, guardate gli Stati Uniti con Trump...»

L’avvertimento ad Angel Di Maria, esterno argentino, per un possibile ritorno in Argentina al Rosario Central

Gonzalo Belloso, governatore della provincia di Santa Fé, ha parlato del tema sicurezza per il possibile ritorno di Angel Di Maria al Rosario Central.

PAROLE – «Se ci sono abbastanza tutele? Io dico sì, tutti hanno tutele. Ma dobbiamo accettare che esiste un protocollo, che il tuo stile di vita non sarà quello di una persona comune se sei così conosciuto e che uno possa essere al centro di tensioni, in questo caso con i tifosi di calcio. E’ vero che possiamo essere minacciati, ma sappiamo che se rispettando il protocollo di sicurezza stabilito, in questo caso dal Ministero della Sicurezza, le nostre condizioni di protezione saranno soddisfatte. Ce l’ho io perché sono la persona più minacciata nel Paese dalle organizzazioni criminali, ce l’ha il Pubblico Ministero ed è a disposizione anche di qualunque persona pubblica voglia vivere qui, come un atleta di alto livello. Negli Stati Uniti hanno quasi assassinato un ex presidente, vediamo cosa è già successo a Madrid o Israele . Ci sono eventi che non possono essere evitati in nessuna parte del mondo».