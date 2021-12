Futuro Haaland: Manchester City in pressing ma il norvegese vuole il Real Madrid

Nei prossimi mesi si deciderà il futuro di Erling Haaland: il Manchester City sul norvegese ma lui vuole il Real Madrid

Erling Haaland è nel mirino del Manchester City. Guardiola vorrebbe portare l’attaccante classe 2000 in Premier League già dalla prossima estate.

Secondo quanto riporta Marca, infatti, i Citizens avrebbero avviato i contatti con gli agenti della stella norvegese già da tempo per portarlo in Gran Bretagna. Sul giocatore, però, c’è una grande concorrenza con Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco interessate alle prestazioni del ventunenne. Haaland gradirebbe lasciare la Bundesliga e il Borussia Dortmund, ma non per giocare con il City, bensì nella Liga con la maglia dei blancos.