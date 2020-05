Futuro Mertens: è duello Inter-Chelsea ma il Napoli spera ancora

Tre opzioni per il futuro di Dries Mertens. L’attaccante del Napoli valuta il rinnovo o le offerte di Inter e Chelsea

Ancora in bilico il futuro di Dries Mertens. L’attaccante del Napoli, in scadenza di contratto, sta valutando le offerte. Il belga deve decidere se rimanere in azzurro o se accettare l’offerta di un altro club.

Secondo Tuttosport, è corsa tra Inter e Chelsea. I nerazzurri hanno offerto un biennale con opzione per il terzo anno da 5 milioni più bonus. Attenzione al Chelsea: accettando i Blues, Ciro non ‘tradirebbe’ i tifosi partenopei.