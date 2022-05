Gabriel Juve, la rivelazione: «Ecco perché hanno puntato lui». Le ultime sull’interesse bianconere per il difensore dell’Arsenal

Il giornalista Luca Marchetti, a Sky Sport, ha fornito nuovi dettagli sull’interesse della Juve per Gabriel, difensore dell’Arsenal.

«La Juve ha chiesto informazioni all’Arsenal. Sta pensando al dopo Bonucci oltre che Chiellini. La volontà è quella di mettere giocatori di esperienza in grado di poter continuare a reggere la tradizione di difensori importanti c’è. Gabriel è stato pagato 2 anni fa circa 25 milioni. Valutazione attuale? Non so, le ha giocate tutte. Molto dipende da quale competizione giocherà l’Arsenal il prossimo anno».