Gagliardini: «Ci sono tanti campioni in squadra, con loro sei pronto per qualunque avversario»

Roberto Gagliardini, centrocampista dell‘Inter, ha parlato nel matchday programme della sfida contro il Bologna. Le sue parole.

«Ci sono tanti campioni in squadra, sarebbe riduttivo indicarne uno. Allenarsi con loro ti permette di essere pronto per qualunque avversario. Se non avessi fatto il calciatore? Non ho mai avuto un piano B, ho sempre sognato di fare il calciatore. Ero convinto e volevo riuscirci. Se mi fosse andata male, forse avrei fatto l’insegnante di educazione fisica. Compagno con cui vado più d’accordo? Danilo D’Ambrosio, col quale passo anche il maggior tempo fuori dal campo. Le nostre famiglie sono unite, siamo amici».