Galabinov contro Italiano: «Tutti hanno visto come si è comportato»

Andrej Galabinov, nuovo attaccante della Reggina, ha lanciato una frecciatina al suo ex allenatore Vincenzo Italiano, ora alla Fiorentina. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

«La scorsa stagione sono partito bene, ho segnato ad Udine, poi l’infortunio mi ha penalizzato, sono stato fuori tre mesi. Al rientro ho segnato in Coppa, mail mister ha fatto altre scelte e non ho più visto il campo. Italiano? Non voglio più sprecare una parola per lui, non mi interessa nulla. Lo hanno visto in tutta Italia come si è comportato».