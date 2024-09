Galatasaray, arriva una notizia CLAMOROSA: il ds Ergun dà le dimissioni nell’ultimo giorno di calciomercato. Il comunicato

Galatasaray, arriva una notizia CLAMOROSA: il ds Ergun dà le dimissioni nell’ultimo giorno di calciomercato. Ecco il comunicato ufficiale

Una notizia clamorosa arriva direttamente dalla Turchia: Cenk Ergun si è dimesso con effetto immediato dal ruolo di direttore sportivo del Galatasaray. L’ha fatto nell’ultimo giorno utile el calciomercato, visto che in Turchia la sessione si chiude oggi. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex dirigente del club turco tramite un post sui social:

COMUNICATO – Come ho comunicato oggi per iscritto al nostro presidente del consiglio di amministrazione, il signor Dursun Aydın Özbek, ho rassegnato le dimissioni dalla mia posizione professionale nel nostro club. Condivido con voi la decisione che ho preso per garantire che la situazione attuale non danneggi il mio club e che il mio nome non venga ulteriormente screditato. Premetto che nei prossimi giorni rilascerò una dichiarazione dettagliata e la sottoporrò al pubblico. Cordiali saluti.