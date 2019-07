Galatasaray, ufficiale l’acquisto di Seri dal Fulham: sfuma quindi un altro obiettivo del Milan. I dettagli dell’operazione

Sfuma un altro obiettivo del Milan. Dopo l’accordo raggiunto tra Roma e Fiorentina per il passaggio di Veretout in giallorosso, anche Jean-Michel Seri cambia maglia.

Il centrocampista del Fulham è ufficialmente un nuovo giocatore del Galatasaray: al club inglese andranno 1,5 milioni di euro per il prestito, e 18 per l’eventuale riscatto. Contratto da 2,8 milioni per il centrocampista, come riportato dal sito del club turco.