Gallinari: «Vincere oggi sarebbe importante. All’Inter tolgo Lukaku»

Danilo Gallinari, cestista italiano e tifoso del Milan, è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport

Danilo Gallinari, storico tifoso del Milan e cestista italiano degli Oklahoma City Thunder, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del derby: «Sono cambiati i tempi. Per tornare a quelli più gloriosi ci vorrà tempo. Si sta lavorando per un futuro migliore, ci vuole pazienza e non sono preoccupato. Sappiamo di non poter competere con Juve e Inter. Dobbiamo pensare a fare bene quello che in questo momento è nelle nostre corse. Per esempio, cercare di entrare in Europa».

DERBY – «Vincere sarebbe di vitale importanza. Stiamo lottando per un possibile ingresso in Europa. Lautaro e Handanovic? Quei due sono fondamentali. Ma la risposta è facile su chi toglierei: Lukaku. Rendimento straordinario, ma non sono stupito. Basta guardare il suo curriculum per capire che tipo di giocatore».