Fanno discutere le parole di Edoardo Garrone nella serata di ieri. Preziosi minaccia querele nei confronti dell’ex Samp

Edoardo Garrone show su Primo Canale. L’ex presidente della Sampdoria ha parlato di Genoa e Samp, facendo infuriare i due: «L’uomo Ferrero è insopportabile, buffone, cialtrone, non riconosce la storia della Sampdoria per ignoranza, è vero, ma la Sampdoria è una società sana perché conosco i conti e ve lo garantisco».

Parole non al miele anche per Preziosi che ha risposto minacciando querele: «C’è un’altra società a Genova che nessuno vuole comprare perché è piena di debiti e questa società non è la Sampdoria».