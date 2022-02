Gasperini: «Qualificazione tutta da giocare. Serie A più semplice dell’Europa League»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della sfida di Europa League vinta dall’Atalanta contro l’Olympiacos

Ecco le parole di Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo il successo dell’Atalanta contro l’Olympiacos:

VITTORIA – « Le partite in Europa sono sempre difficili, ci abbiamo messo un po’ a recuperare dopo il loro gol poi siamo andati meglio. Al ritorno troveremo un ambiente molto caldo e potremo fare anche una partita migliore, comunque sarà tutta da giocare ».

KOOPMEINERS – « Lui è un giocatore forte, ha capacità tecniche e atletiche e può diventare un leader. Anche se non contentissimo di come è entrato stasera ».

CORSA CHAMPIONS – « Serie A più semplice dell’Europa League, non so da quanti anni che nessuna italiana vince questa competizione. La gara contro la Juve ci ha dato comunque molta fiducia, sarà un campionato certamente battagliato fino alla fine anche con Roma, Lazio e Fiorentina. Non sarà facile raggiungere il quarto posto ma potrà essere nelle nostre corde».

BOGA– «Boga è appena arrivato ma ha già fatto vedere le sue qualità. Abbiamo bisogno di trovarlo più vicino all’area e che sprechi meno energia lontano dalla porta».