Gasperini incrocia il Bologna: in passato avrebbe potuto guidarlo

Gasperini incrocia il Bologna: il tecnico, in passato, avrebbe potuto guidare proprio i rossoblù. Ecco l’incrocio

Questa sera al Gewiss Stadium l’Atalanta affronterà il Bologna. La squadra di casa cerca punti per blindare ancora di più la posizione in classifica, sognando il secondo posto. Gasperini avrà davanti a sé quella che sarebbe potuta essere la sua squadra.

Come ricorda il Corriere dello Sport, qualche anno fa il tecnico fu vicinissimo al Bologna. Corvino lo voleva in rossoblù in caso di promozione in Serie A, ma dopo l’esonero di Diego Lopez e l’arrivo di Delio Rossi, una clausola costrinse il club a puntare ancora su quest’ultimo anche in Serie A, dovendo rinunciare al Gasp, che invece rimase un altro anno al Genoa.