Gatti: «Emozione stupenda, vivo per queste partite»

Le parole di Gatti al debutto in azzurro: «Un’emozione stupenda, mille altri di questi giorni. Dedica alla famiglia»

Federico Gatti ha parlato a Rai Sport dopo il debutto in nazionale contro l’Inghilterra. Di seguito le sue parole:

ESORDIO – «Esordio? Lo avevo capito in settimana, ieri infatti ho dormito poco. Un’emozione stupenda, mille altri di questi giorni. La dedica va alla mia famiglia e alla mia ragazzi, che mi sono sempre vicini».

PRESTAZIONE – «Quest’anno giocavo in Serie B, trovarmi contro calciatori che giocano in Champions è un po’ così ma quando entro in campo non guardo in faccia nessuno. Abbiamo giocato un grande match, nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti e non abbiamo subito gol. Vivo per queste partite, c’è una tensione che scarichi solo in campo».