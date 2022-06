Gattuso e il Mondiale 2006: «Ricordo tutto. E non dovevo neanche partire...»

Gennaro Gattuso ricorda la trionfale spedizione in Germania dell’Italia che vinse il Mondiale 2006

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Gennaro Gattuso è tornato anche sulla vittoria del Mondiale con l’Italia nel 2006.

MONDIALE 2006 – «Ricordo ogni istante. Come un film. Io non dovevo partire. In un’amichevole avevo preso una ginocchiata. Lippi mi volle lo stesso. Era un momento difficile, con Calciopoli e il resto. Eravamo dei predestinati alla sconfitta. E questo ci caricò. Le voglio raccontare un episodio precedente. C’era appena stata la sconfitta del Milan a Istanbul, nel 2005. Io vado a Coverciano con la Nazionale. In conferenza stampa parto con un monologo di trentacinque minuti per spiegare la sconfitta rossonera. Torno in stanza, mi stavo asciugando i capelli, quando sento aprire la porta. Entra Lippi furioso, chiude a chiave. Mi ha sfondato. Mi ha detto che lì ero con la maglia azzurra e che solo di quella dovevo parlare. In dieci minuti mi ha insegnato molto. Il merito principale di quella vittoria è proprio suo».

