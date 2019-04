Potrebbe arrivare oggi la decisione circa l’esonero di Gennaro Gattuso dal Milan: i favoriti per la sostituzione sono il tecnico della Primavera Federico Giunti o lo stesso Leonardo

Il futuro di Gennaro Gattuso adesso è davvero appeso un filo: il tecnico del Milan, dopo l’ennesima sconfitta rimediata in campionato ieri contro il Torino, potrebbe andare incontro all’esonero già nelle prossime ore. La debacle con i granata allontana il quarto posto e la qualificazione in Champions League per i rossoneri, che adesso in vista delle ultime partite di campionato potrebbero provare la mossa disperata di un traghettatore in panchina per dare nuova linfa ai giocatori. Ieri, in nottata, la dirigenza milanista ha avuto un confronto di circa un’ora e mezza proprio con Gattuso al termine del match: la situazione, come già riferito, è abbastanza delicata per l’allenatore, ma sono in atto tutte le riflessioni del caso.

Nell’eventualità di un esonero in settimana di Ringhio, sarebbero già pronte le alternative: la prima, già ventilata da qualche giorno, porta direttamente al tecnico della Primavera rossonera Federico Giunti. La seconda invece potrebbe vedere il direttore tecnico Leonardo tornare ancora una volta in panchina e prendere le redini della squadra da qui a fine stagione. Ad ora comunque la soluzione interna è quella favorita, riferisce il Corriere dello Sport: la nomina di un tecnico definitivo avverrebbe solo a campionato concluso.