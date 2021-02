Gazidis: «Viviamo un sogno. Così si sviluppa il progetto Milan»

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport: le sue dichiarazioni

MILANO – «Sono innamorato di Milano. Città speciale. Durante il lockdown, ho visto la forza ed i sentimenti degli italiani, dopo questa fase mi sento davvero ‘milanese’. Città e gente simpatica. Il mondo è cambiato ma adesso siamo tutti più forti Milano è una città internazionale, ma con storia e cultura profonda. È una città che guarda avanti. È una città che vive».

FARE L’AD IN ITALIA E IN INGHILTERRA – «È differente. Ho vissuto tre carriere. La prima negli Stati Uniti: avevamo l’idea di creare una nuova Lega, ovvero la MLS. Era una grande sfida. Poi ho fatto il direttore tecnico per la lega. In MLS, i giocatori firmano per la lega ed era un ruolo tecnico. Poi sono andato all’Arsenal con Wenger: un grande allenatore ed anche un direttore tecnico oltre ad essere un grande uomo, ma li lavoravo per il ‘fuori campo’. Mi occupavo dello sviluppo della parte commerciale. Adesso al Milan serve visione totale, campo e fuori. Una visione chiara, condivisa da tutti».

COME VIVE IL MOMENTO – «È come se fossimo in un sogno, ma non abbiamo vinto nulla. Siamo sulla strada giusta. Noi lavoriamo ogni giorno. Il focus è La Spezia. Di notte sogno come i tifosi, ma di mattina lavoro, questa è la nostra attitudine».