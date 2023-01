Genoa, ag. Dragusin: «C’è grande interesse dall’Inghilterra»

Le parole di Florin Manea sul futuro di Radu Dragusin, difensore del Genoa ed ex Juventus. Tutti i dettagli

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha parlato a Sport.ro del difensore del Genoa.

PAROLE – Dopo la partita contro il Venezia è stata attivata la clausola di acquisto, perché il Genoa ha raggiunto il numero di punti specificato nel contratto. Era fondamentalmente una formalità. C’è un serio interesse da parte dell’Inghilterra per lui, ma è al Genoa solo da sei mesi. Il nostro piano è di lasciarlo giocare per almeno un anno lì. Vogliamo che giochi un altro anno in Serie A e poi pensiamo che sarà pronto per qualsiasi top club al mondo. Lo osservano seriamente i cinque migliori club d’Inghilterra, ma per ora a Genova sta molto bene».