Genoa-Atalanta highlights e gol: le azioni salienti dell’incontro valido per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

L’Atalanta torna in campo dopo l’importantissima vittoria interna contro la Lazio. I padroni di casa, difatti, sono riusciti a riconquistare il sesto posto in classifica guadagnando terreno proprio sui biancocelesti. Il Genoa, invece, reduce dal KO all’Olimpico contro la Roma ha necessariamente bisogno di punti per risalire la classifica e soprattutto per ritrovare un successo che manca ormai da fine settembre.

La sfida sarà diretta dal fischietto Daniele Doveri della sezione AIA di Roma 1 coadiuvato dagli assistenti Passeri e Meli. Quarto uomo ufficiale è Fabbri, mentre al VAR sono presenti Orsato e Liberti. Ecco gli highlights di Atalanta-Genoa:

GENOA-ATALANTA 1-0: Piatek allo scadere porta in vantaggio il Grifone con un tiro nel cuore dell’area piccola che trova la deviazione di Toloi.