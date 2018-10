Genoa, Davide Ballardini esonerato: sulla panchina rossoblù viene richiamato Ivan Juric

Davide Ballardini esonerato dalla panchina del Genoa. La decisione è stata presa dal presidente Enrico Preziosi dopo l’ultima sconfitta casalinga contro il Parma. Dopo il colloquio coi dirigenti dei giorni scorsi – conclusosi con la conferma dell’allenatore – oggi è arrivato il cambio di panchina; ovvero, un ritorno: a guidare i rossoblù, infatti, sarà per la terza volta Ivan Juric, che circa un anno fa – esonerato – era stato sostituito proprio da Ballardini. L’allenatore romagnolo lascia la panchina rossoblù con la squadra a 12 punti in classifica dopo 7 giornate di campionato. Come riportato da Sky Sport, Ivan Juric con il Genoa aveva ancora un contratto in essere fino al 2019: nessun nuovo accordo, dunque, con i termini che restano quelli dell’accordo firmato nel 2016.