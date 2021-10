Genoa, Ballardini in bilico: i rossoblù sognano Pirlo per ricostruire

La panchina di Davide Ballardini è seriamente a rischio, prossime due partite fondamentali. Il Genoa sogna Pirlo per ricostruire

Davide Ballardini, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha solamente due partite per salvare il suo posto sulla panchina del Genoa: Venezia ed Empoli. In queste due sfide, i rossoblù dovranno conquistare quantomeno quattro punti altrimenti sarà esonero per il tecnico.

E la nuova proprietà pensa a un profilo forte e di carisma per avviare la ricostruzione: tutto porta ad Andrea Pirlo, che ha già dimostrato di poter gestire situazioni difficili quando lo scorso ha accettato di sedersi sulla panchina della Juventus. L’ex bianconero è in pole sulla lista del Genoa, alle sue spalle Gattuso e Donadoni.