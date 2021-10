Genoa, Ballardini in difficoltà: l’idea della nuova proprietà sull’allenatore

Il Genoa è in difficoltà e lo sembra anche Davide Ballardini, l’allenatore però non sarebbe a rischio esonero

La sconfitta in casa della Salernitana ha accesso la spia dell’allarme in casa Genoa. La squadra è in difficoltà e per la prima anche Davide Ballardini, l’uomo dei miracoli rossoblù, sembra in affanno. Il tecnico fatica a trovare una quadra e in questo inizio di stagione ha già schierato ben 27 calciatori differenti.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, però, la nuova proprietà del Genoa sembra orientata a dare fiducia a Ballardini.