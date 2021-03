Genoa, Ballardini: «Non sono deluso, meritavamo noi»

Davide Ballardini ha parlato al termine del derby Genoa-Sampdoria

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby pareggiato 1-1 contro la Sampdoria.

«Non sono deluso, la partita del Genoa è stata buona. Probabilmente meritava qualcosa in più. Abbiamo giocato meglio della Sampdoria. Ci teniamo la prestazione, chiaro che poi essere raggiunti a pochi minuti dalla fine dispiace. L’importante è che il Genoa abbia fatto una prestazione buona. Proseguiamo guardando avanti alla partita che abbiamo in programma, difficilissima, contro la Roma».