Genoa, Ballardini: «Questa maglia pesa troppo per qualcuno»

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha analizzato il pareggio dei rossblu contro il Venezia: le sue parole nel post partita

Ai microfoni di DAZN, Davide Ballardini ha analizzato il pari tra Genoa e Venezia.

PARTITA – «Per lunghi tratti la squadra ha tenuto la partita creando difficoltà ad avversari che per la maggior parte della partita son stati nella loro metà campo. Meglio il primo tempo del secondo, dove siamo andati in confusione».

RISPOSTE – «Ci manca un po’ di personalità in alcuni ruoli, la maglia del Genoa bisogna saperla portare addosso. La prestazione, la voglia, l’esser squadra cercando di concedere poco all’avversario. Giocare nel Genoa non è da tutti. Per qualcuno pesa questa maglia».

PRESSIONE – «Non allenta, ed è giusto che sia così. Le cose sono sempre più chiare. Bisogna sapere che ci sono giocatori che vanno aspettati a differenza di altri già pronti».