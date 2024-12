Genoa, Balotelli può già salutare la Serie A: le ultime

Super Mario è arrivato da poco al Genoa, ma potrebbe già lasciare la squadra rossoblu: ecco chi lo ha cercato

Tanto atteso, tanto voluto e già in partenza. La storia di Balotelli al Genoa potrebbe chiudersi dopo poche partite con zero gol e vari cartellini gialli. La Gazzetta dello Sport ha fatto chiarezza sulla situazione.

In realtà il Grifone vorrebbe tenere Balotelli in rosa, ma l’ex Milan e Inter gioca pochissimo e ci sarebbe il Cruz Azul che ha offerto 2 milioni di euro a Super Mario che potrebbe aggiungere diversi soldi in più rispetto a quelli che percepisce ora e viversi un’avventura esotica in Messico.