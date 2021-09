Genoa, Blazquez (777 Partners): «Vogliamo investire nel Ferraris, lo stadio migliore in Italia»

Andrea Blazquez ha rivelato le intenzioni di 777 Partners di investire fortemente anche nella costruzione di un nuovo stadio Ferraris

Andreas Blazquez, partner operativo per gli investimenti nel calcio i 777 Partners, i nuovi proprietari del Genoa, a La Gazzetta dello Sport ha spiegato di voler investire tanto anche nello stadio Ferraris.

«Il miglior stadio in Italia dove assistere a una partita. Resterà la nostra casa per ancora tanti anni. Pensiamo che sia uno stadio importante per i due club di Genova. Vogliamo trovare una soluzione per un investimento ottimale per il Genoa. Siamo certi di voler fare investimenti in questa struttura, che al momento è della città e condiviso con la Sampdoria. Per noi è importante trovare prima possibile una soluzione adeguata. E’ impossibile avere un attivo con uno stadio che non possa essere utilizzato tutti i giorni dell’anno. Lo stadio dell’Atletico Madrid ha più di 450 eventi l’anno, di varia natura: dai corporativi ai matrimoni. Noi desideriamo uno stadio aperto e disponibile tutti i giorni ai tifosi e ai cittadini, per visitarlo, fare eventi e sfruttarlo il più possibile. Nel calcio moderno lo stadio è una componente strategica per la crescita di un club».