Genoa, Blazquez si espone su Gilardino: gli indizi sul futuro

Andres Blazquez, CEO del Genoa, ha parlato nell’edizione genovese de La Repubblica del futuro di Alberto Gilardino sulla panchina rossoblu.

«Lo vedo quasi tutti i giorni, anche l’altro pomeriggio è passato dal mio ufficio per prendere un caffè. Da parte della società era importate metterlo a conoscenza dei nostri programmi in modo che potesse valutarli non calma. Non abbiamo fretta. Ho letto che la firma arriverà dopo Pasqua e sorrido. È tutto dopo Pasqua: Ferragosto, Natale…»