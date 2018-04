Rischiare… senza rischiare: così il Genoa col Cagliari, ma la testa è al derby

Non solo i fischi a Lapadula, Ballardini con un’altra serie di grattacapi contro il Cagliari: out Bertolacci e Taarabt per squalifica, poi Veloso, Izzo e Galabinov. Rigoni diffidato… e sabato c’è pure il derby

Una sola vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato – quella di due settimane fa contro il Benevento – e la miseria di appena quattro punti ottenuti in poco più di un mese: il Cagliari non se la passa per nulla bene e proprio per questo vincere oggi per il Genoa potrebbe essere di vitale importanza. Lo dice prima di tutto la classifica: il Grifone, con 31 punti totali sin qui conquistati, è a +2 sui sardi, che seguono poco dopo. La zona retrocessione non è ancora lontanissima (+7) e portare a casa bottino pieno oggi significherebbe tantissimo per entrambe le formazioni, ma in special modo per i padroni di casa che, ipoteticamente, con dieci punti di vantaggio rispetto al Crotone terzultimo (impegnato domani col Torino), potrebbero mettere in cassaforte una buona fetta di salvezza. Missione possibile? Sulla carta almeno, anche se la squadra di Davide Ballardini non se la passa tanto meglio…

Anzi, per nulla meglio, numeri alla mano, considerato che i liguri non portano la vittoria a casa da ben quattro turni di fila. Il pareggio di sabato contro la Spal ha messo però almeno fine al filotto di sconfitte (tre di fila) che attanagliava la squadra, tornata in gol grazie a Gianluca Lapadula – su rigore – dopo che l’ultime reti erano state segnate nell’incredibile vittoria contro l’Inter, a metà febbraio… Del resto è proprio l’attacco il reparto tenuto di più sotto osservazione in casa genoana: la crisi di gol ha scalfito le certezze rossoblu ed ha portato con sé anche un po’ di maretta. I fischi contro lo stesso Lapadula settimana scorsa ne sono stati una perfetta dimostrazione e, nonostante le dichiarazioni di facciata dell’allenatore (leggi anche: BALLARDINI: «NON TOCCATE LAPADULA»), qualcosa sembrerebbe essersi rotto in casa Genoa.

Genoa-Cagliari: le ultime di formazione… con un occhio al derby

Legittimo allora pensare ad un Genoa offensivo contro il Cagliari, reduce dal ritiro pasquale imposto dalla società ai giocatori per redimere le proprie colpe. Se Diego Lopez è sulla graticola, Ballardini sa comunque di non poter sbagliare per guadagnarsi la riconferma anche la prossima stagione. A complicare non poco i piani però c’è il derby di sabato sera contro la Sampdoria, un’altra sfida praticamente irrinunciabile. In campo contro i sardi il mister genoano dovrebbe dunque mandare i migliori, tenendo però conto delle necessità: vietato sbagliare, anche se non mancano i grattacapi. Squalificato per esempio a centrocampo Andrea Bertolacci, tornato faro rossoblu di questa stagione, così come Adel Taarabt in avanti. Non è tutto, perché sarà indisponibile pure Miguel Veloso – nella teoria sostituto proprio di Bertolacci – per una lesione muscolare non ancora smaltita. A chiudere il quadro le assenze di Armando Izzo (stiramento muscolare) in difesa e Andrej Galabinov, che si era infortunato durante la sosta all’adduttore.

A centrocampo dunque spazio per uno tra Isaac Cofie e Daniel Bessa (con quest’ultimo favorito qualora, così come sembra, Ballardini decida di impostare una partita più offensiva sin da subito per evitare sforzi eccessivi in vista del derby). Sulla fascia destra tornerà invece Aleandro Rosi, reduce dalla squalifica, che dovrebbe riprendere il posto di Darko Lazovic. Confermato per il momento in cabina di regia Luca Rigoni, che però – lo ricordiamo – è diffidato e potrebbe quindi saltare in caso di ammonizione la stracittadina di sabato: non è insomma escluso che alla fine Ballardini decida di risparmiarlo (scelta comunque improbabile per il momento) per mettere dentro sia Cofie che Bessa in contemporanea. In avanti non c’è molta scelta: Lapadula affiancherà Goran Pandev. Per il resto confermata la formazione già vista contro la Spal. Ipotizziamo:

GENOA (3-5-2) – Perin; Biraschi, Spolli, Zukanović; Rosi, Rigoni, Bessa, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula.

Potrete trovare le ultime da casa Cagliari invece sul nostro network Cagliarinews24.