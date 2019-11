Genoa, pazza idea per un ritorno di Piatek

Genoa, per ora è solo una suggestione ma non è detto che Piatek non possa tornare a vestire la maglia dei rossoblu

Tutto può succedere, nel calcio a maggior ragione. Per questo in casa Genoa si sta insinuando l’idea di un piacevole ritorno. Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport un piccolo spiraglio c’è per un volo di ritorno da Milano per Piatek.

Certo nulla di concreto per ora ma il il polacco al Milan non convince e invece con la maglia dei grifoni ha avuto la sua massima espressione realizzando 19 gol in 21 partite. Chissà, le vie del mercato sono infinite.