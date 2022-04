Genoa, Collovati: «Contro il Cagliari la partita della vita»

L’ex difensore del Genoa Collovati ha parlato dell’importanza del prossimo match contro il Cagliari

Fulvio Collovati, ex difensore del Genoa, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato dell’importanza della partita di domenica contro il Cagliari.

PARTITA DELLA VITA – «E’ la partita della vita, ma non devi farti prendere troppo dall’ansia. Non è una sfida impossibile. Il Cagliari ha dimostrato di avere qualche difficoltà. Il Genoa deve vincere per mettere pressione alle altre squadre davanti».