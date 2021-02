Genoa, Criscito: «Questo club è il calcio. Ballardini ha portato esperienza»

Domenico Criscito ha parlato delle ottime prestazioni del suo Genoa dall’arrivo di Ballardini in panchina

Domenico Criscito, difensore e capitano del Genoa, in una intervista a TMW ha parlato dell’ottima stagione dei rossoblù da quando in panchina è arrivato Davide Ballardini.

BUON MOMENTO – «E’ assolutamente un momento ottimo però siamo anche consapevoli di non aver fatto nulla. Non dobbiamo mollare. Si tende a premiare la difesa ma è un lavoro di tutta la squadra. Si parte dagli attaccanti passando per i centrocampisti, gli esterni, i difensori fino ad arrivare a Perin. Sappiamo che si possono ottenere i risultati con il sacrificio di squadra. Siamo una squadra unita e lottiamo su ogni pallone e questa cosa è molto importante».

BALLARDINI – «Lo conoscevo già. Lui ha portato la sua esperienza e ci credeva tanto. Quando c’è un cambio di allenatore va detto che è un fallimento di tutti, noi lo abbiamo capito. Ci siamo guardati in faccia perché il Genoa non meritava quella posizione in classifica. E’ una squadra importante con un presidente serio che ha investito molto. E’ un club che ha una storia importante e merita questi risultati ma soprattutto che lottiamo su ogni pallone come vogliono i nostri tifosi».

GENOA – «Per me il Genoa è il calcio. Ho trascorso sette anni in Russia e volevo tornare. Ora sono fiero di essere il capitano della mia squadra del cuore, perché è così. Sono arrivato che ero ragazzino e prima dicevo che sarebbe stato un sogno raggiungere questo traguardo. Ora che lo sono posso dire che sono orgoglioso di questo».