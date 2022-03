Solidità, compattezza e grinta: la cura Blessin funziona, la salvezza ora non è più un miraggio

La cura Blessin in casa Genoa funzione eccome: la vittoria contro il Torino è una dimostrazione di solidità, compattezza e grinta

Arrivato tra lo scetticismo generale, Blessin sta conquistano Genoa e i suoi tifosi. Dopo 7 pareggi nelle prime sette partite, ieri è arrivata la prima vittoria contro il Torino.

Una dimostrazione di compattezza e solidità di squadra. Dopo il vantaggio, i rossoblù sono rimasti in dieci ma nonostante questo sono riusciti a portare a casa tre punti pesanti per la lotta alla salvezza. Ora l’obiettivo è lì alla portata, in attesa degli altri match, e non è più un miraggio.