Sarà un derby all’insegna delle prime volte: in casa Genoa, infatti, sono ben 6 i giocatori che partiranno dal primo minuto senza aver mai affrontato la stracittadina di Genova. Si tratta di Radu, Romero, Romulo, Bessa, Kouamé e Piatek, ma potrebbero salire a 7 se Sandro vincesse il ballottaggio con Miguel Veloso. Ai nuovi, però, avrà spiegato il clima che si respira in campo un vero e proprio veterano di questo match: Mimmo Criscito. Prima dell’esperienza in Russia, il giocatore rossoblù, che domani sera scenderà con la fascia da capitano, aveva vinto 5 derby su 7. Sarà lui a far capire cosa significhi indossare questa maglia e a far scendere i compagni in campo con lo spirito del Grifone.