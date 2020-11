Genoa, dopo Faggiano rischia anche Maran? Le ultime

La situazione è in evoluzione al Genoa. Il club rossoblu infatti ha cambiato direttore sportivo e anche Maran ora sembra in bilico

Non l’inizio di stagione che si aspettava Enrico Preziosi, dopo la grande rivoluzione in estate. Il nuovo direttore sportivo è già diventanto “vecchio”: via Faggiano, è tornato Francesco Marroccu.

Come riporta Alfredo Pedullà su Gazzetta.it, neanche Maran può dormire sonni tranquilli: il tecnico sarebbe in bilico e i risultati dovranno aiutarlo perchè Davide Nicola è pronto a subentrare, essendo sotto contratto.